Universidades de Todo o Mundo

Universities Worldwide é o título de um dos posts mais populares do Quick Picks, secção Quick Site of the Day, a ver pela quantidade de visitantes chegados através dos motores de pesquisa. Os sites aí referidos são dois dos directórios de Universidades mais completos que conheço – o Braintrack University Index e o Universities Worldwide – e uma lista de links para directórios deste tipo – o Best Indices of Colleges and Universities World-Wide. A conclusão a que se chega é que anda muita gente, no mundo inteiro, à procura de Universidades. Já agora, para complementar, talvez valha a pena visitarem também o World Universities’ Ranking on the Web…

Outros Quick Sites of the Day recentemente sugeridos: Visionlearning, Einstein Light, Live Science, Physics Flash Animations, Science & Society Picture Library e Snowflakes and Snow Crystals. Sites de grande qualidade a merecerem visitas demoradas.

