O Science Quick Picks é um típico blog cut-and-paste que funciona como uma espécie de bloco-notas, onde vou recolhendo algumas notícias e sites interessantes sobre Ciência, e que aproveito para partilhar com os meus leitores. Já tem quase mil posts e alguns são bastante populares. Agora, no recomeço do Ponto Triplo, aproveito para deixar aqui uma referência a alguns dos posts mais recentes e outra a alguns dos posts mais populares:

Mais recentes :

Mais populares :