ITX: Isopropylhioxanthone ou Isopropylthioxanthone?

Nas notícias que tenho lido online (por exemplo, PÚBLICO, TSF, Portugal Diário; para mais exemplos basta pesquisar as notícias no Google) sobre esta questão das embalagens de leite terem ou não terem a substância ITX há uma coisa intrigante: se, segundo essas notícias, a dita substância se chama “Isopropylhioxanthone”, qual o significado do T em ITX? Não sou um expert na matéria mas aposto que a substância ITX de que estão a falar é a Isopropylthioxanthone. Estou curioso para ver os jornais de amanhã…

Actualização: As edições dos jornais balançam entre a isopropiltioxantona e a isopropiltioxantone. Menos mal. No entanto, o caso do PÚBLICO é paradigmático da falta de cuidado (e desrespeito para com os leitores) com que o jornal é actualmente produzido: numa notícia usa a designação isopropiltioxantone, na notícia seguinte, especialmente destinada ao risco da substância, usa a designação isopropiltianoxantone… Estas notícias, disponíveis online apenas para subscritores, podem ser lidas aqui e aqui.