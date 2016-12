A mudança está finalmente completa! Depois de alguns problemas, que me levaram um pouco mais de tempo a resolver do que imaginei, este blog está finalmente pronto para funcionar em WordPress. Há algum trabalho ainda para fazer, como afinar o template e verificar os links mas isso é para se ir fazendo. Em relação à estrutura anterior, algumas coisas mudaram de sítio mas a mudança mais significativa foi os melhores sites de Química, que apareciam anteriormente na coluna da direita, passarem a ter uma página própria, chamada apropriadamente Selecção. Esta página talvez venha a evoluir para um directório mas ainda é cedo para dizer. Para já fica assim. Mais importante é recomeçar a postar o que penso fazer nos próximos dias. Se entretanto encontrarem algum erro ou inconsistência, não se esqueçam de me avisar. Obrigado.

