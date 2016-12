Este blog (ainda) não fechou…

Por vários motivos, não tenho podido actualizar o Ponto Triplo tanto quanto desejo. Os mais atentos terão verificado pequenas mudanças na estrutura, por exemplo, as alterações nas listas de blogs recomendados. No entanto, no que respeita a novos posts, nada. Como tenho explicado aos que tiverem a gentileza de me escrever, esta paragem é temporária. Há muita coisa a acontecer no mundo da Química na Internet e pretendo dar conta disso mesmo muito brevemente. Até lá.

Relacionado